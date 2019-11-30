Александр Бубнов: Победа над «Уралом» важна для «Ростова» в психологическом плане «Ростов» примет «Урал» в 18-м туре премьер-лиги.

Загрузка...

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура премьер-лиги «Ростов» – «Урал»

«Если «Ростов» не возьмет три очка, слишком далеко отпустит группу лидеров, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Победа в ближайшем матче очень важна для команды (Валерия) Карпина не только в турнирном, но и в психологическом плане. Прогноз – 2:1».

Напомним, после 17 туров «Ростов» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у «Урала» 20 очков и восьмая позиция.

Матч «Ростов» – «Урал» пройдет 30 ноября на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало игры – 16:30 (мск).

Отметим, что «Урал» ни разу в российской истории не обыгрывал «Ростов» в гостях.