РПЛ официально перенесла матч «Сочи» – «Оренбург» из-за эпидемии у хозяев Десять игроков «Сочи» заболели ангиной.

РПЛ объявила на официальном сайте о переносе матча 18-го тура премьер-лиги «Сочи» – «Оренбург». Это решение связано с тем, что десять игроков хозяев заболели ангиной. Теперь матч пройдет в резервную дату.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами (острая ротавирусная инфекция у большого количества футболистов и сотрудников ФК «Сочи»), обращением ФК «Сочи», поддержанным ФК «Оренбург», в соответствии с пунктом 6.3. Регламента РФПЛ, матч 18 тура «Сочи» – «Оренбург», запланированный на 1 декабря 2019 г., перенесен на резервную дату», – говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Ранее сообщалось, что десять игроков «Сочи», включая Антона Заболотного, Никиту Бурмистрова, Ибрагима Цаллагова и Алексея Померко, заболели ангиной. При этом исполняющий обязанности главного тренера команды Роман Березовский выразил готовность сыграть.

После 17 туров «Оренбург» набрал 19 очков и занимает десятое место, у «Сочи» 14 очков и последняя позиция в турнирной таблице.