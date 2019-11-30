«Ахмат» примет «Рубин» в 18-м туре премьер-лиги - Советский спорт
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30 ноября 2019 11:35ФутболЛипкин Антон

«Ахмат» примет «Рубин» в 18-м туре премьер-лиги

Начало матча – 19:00 (мск).

«Ахмат» сыграет дома с «Рубином» в 18-м туре премьер-лиги.

После 17 туров «Ахмат» набрал 18 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Рубина» 17 очков и 14-я позиция.

В первом круге 29 июля «Рубин» победил дома «Ахмат» благодаря единственному голу исландца Видара Кьяртанссона.

Отметим, что «Ахмат» не проигрывает четыре тура подряд, при этом трижды за это время сыграл вничью. При этом безвыигрышная серия «Рубина» составляет пять матчей, в которых команда забила только один гол.

В последний раз «Рубин» побеждал «Ахмат» / «Терек» (1:0) в гостях 22 июля 2011 года.

Матч «Ахмат» – «Рубин» пройдет 30 ноября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры – 19:00 (мск).

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