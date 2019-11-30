Александр Бубнов: «Ахмат» выглядит последнее время убедительнее «Рубина» «Ахмат» примет «Рубин» в 18-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура премьер-лиги «Ахмат» – «Рубин».

«Еще один принципиально значимый спор внизу таблицы – обе команды находятся на границе с зоной вылета, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Ставлю на «Ахмат», который играет дома и выглядит последнее время чуть убедительнее. Прогноз – 1:0».

Напомним, «Ахмат» не проигрывает четыре тура подряд, при этом трижды за это время сыграл вничью. При этом безвыигрышная серия «Рубина» составляет пять матчей, в которых команда забила только один гол.

Матч «Ахмат» – «Рубин» пройдет 30 ноября на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры – 19:00 (мск).