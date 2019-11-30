Роман Березовский: Поступок «Оренбурга» – это и есть настоящий fair play - Советский спорт
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30 ноября 2019 12:14ФутболЛипкин Антон

Роман Березовский: Поступок «Оренбурга» – это и есть настоящий fair play

«Оренбург» согласился на перенос матча с «Сочи» из-за эпидемии ангины у соперника.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал перенос матча 18-го тура премьер-лиги с «Оренбургом» из-за эпидемии ангины в составе «Сочи».

«Это очень достойный поступок наших коллег из «Оренбурга», которые с пониманием отнеслись к нашей ситуации, – приводит «Р-Спорт» слова Березовского. – Это и есть настоящий fair play, который в таких поступках и проявляется в спорте.

Сегодня у нас тренировка, в ней смогут принять участие семь-восемь человек. Остальные долечиваются».

Отметим, что «Оренбург» согласился на перенос игры, запланированной на 1 декабря, на резервный день.

Ранее сообщалось, что десять игроков «Сочи», включая Антона Заболотного, Никиту Бурмистрова, Ибрагима Цаллагова и Алексея Померко, заболели ангиной.

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