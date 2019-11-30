Александр Головин: Бронза на Евро-2020 будет успехом, но хотелось бы забраться выше Жеребьевка Евро-2020 пройдет в субботу в Бухаресте.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о задачах, которые национальная команда будет решать в финальном турнире Евро-2020.

«Когда ты участвуешь в турнире, то думаешь о победе, а не ограничиваешь свои цели только выходом из группы, – приводит «Р-Спорт» слова 23-летнего игрока. – Это первое, что у тебя на уме, но хочется пройти дальше. Все хотят выиграть Евро.

Повторение бронзы Евро-2008? Это будет хороший результат. Можно сказать, что успех, но хотелось бы забраться повыше».

Напомним, сборная России заняла второе место в группе I отборочного турнира, набрав 24 очка в десяти матчах.

Уже известно, что в финальном турнире Россия сыграет в группе B, матчи которой пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене, с Данией и Бельгией. Четвертый соперник определится в субботу по итогам жеребьевки в Бухаресте.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Будапеште, Бухаресте, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Дублине и Копенгагене.