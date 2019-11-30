Александр Головин: Дзюба в «Зените» не обороняется, как в сборной у Черчесова Сборная России под руководством Черчесова вышла в финальный турнир Евро-2020.

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Полузащитник сборной России Александр Головин высказался о требованиях главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«От каждого требует показывать максимум в физических данных, – приводит «Р-Спорт» слова 23-летнего игрока. – Мы в клубах не бегаем столько, сколько в национальной команде. Тот же (Артем) Дзюба, как мне кажется, в «Зените» так не обороняется. Станислав Саламович очень требовательный тренер, ты не можешь выйти на поле и где-то недоработать».

Напомним, Черчесов возглавил сборную России летом 2016 года. В 41 матче под его руководством команда одержала 18 побед при девяти ничьих и 14 поражениях.

В 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира, что стало лучшим результатом в истории отечественного футбола. В нынешнем году Россия одержала восемь побед в десяти матчах отборочного турнира Евро-2020 и вышла в финальный турнир, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте. Начало – 20:00 (мск).