Александр Кержаков: Основной задачей для сборной России на Евро-2020 должен стать выход из группы Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2001 г.р.) Александр Кержаков рассказал, чего ждет от сборной России на Евро-2020.

- Основной задачей для сборной, я считаю, должен стать выход из группы. Понятно, что мы все хотим, чтобы ребята прошли как можно дальше. Но группа у нас очень серьезная, и еще не известно, кто добавится к нам четвертым. Я считаю, у наших ребят есть шансы, - цитирует Кержакова «РИА Новости».

Напомним, что в финальной части чемпионата Европы, который пройдет с 12 июня — 12 июля 2020, российская команда в группе В встретится со сборными Бельгии и Дании на чемпионате Европы 2020 года. Еще один соперник сборной России определиться по итогам жеребьевки, которая состоится 30 ноября в Бухаресте.