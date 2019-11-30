Александр Кержаков: Если бы у Чалова не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко Старший тренер юношеской сборной России (игроки 2001 г.р.) Александр Кержаков поделился мнением об игре нападающего ЦСКА Федора Чалова в текущем сезоне.

- Слушайте, Чалову всего 21 год. В этом возрасте бывают спады, это нормально. Если бы у него не было спадов, он бы уже давно играл где-нибудь далеко. Я надеюсь, Федор преодолеет это, как игрок он мне симпатичен. Мне нравится его манера игры, а с опытом придет и хладнокровие, - цитирует Кержакова «РИА Новости».

Напомним, что минувшим летом Чалов был близок к переходу в «Кристал Пэлас», однако клубы не смогли договориться о сумме сделки.

Позже сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Севильи», «Челси», «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас».