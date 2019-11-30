Радимов – оскорблениях фанатов: Вполне возможно, что Дзюбе это пойдет только на руку - Советский спорт
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30 ноября 2019 13:38Футбол

Радимов – оскорблениях фанатов: Вполне возможно, что Дзюбе это пойдет только на руку

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об оскорблениях фанатов в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

– Вполне возможно, что Артему это пойдет только на руку. Но, думаю, любому человеку будет неприятно, если в его адрес начнут скандировать такие вещи. Дзюба - тоже человек. Один раз что-то крикнули в твой адрес, второй… Вечно терпеть невозможно, приводит слова Радимова RT.

Напомним, во время матча 17-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0) на «Екатеринбург Арене» болельщики «Спартака» оскорбляли 31-летнего бывшего форварда красно-белых, за что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей. Перед этим оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы звучали в матче квалификации Евро-2020 Сан-Марино – Россия (0:5) в Серравалле.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 12 голов и 11 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.

1 декабря «Зенит» примет «Спартак» в 18-м туре премьер-лиги. Матч на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 19:00 (мск).

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