Василий Конов: Слуцкий – первый номер в шорт-листе «Динамо» Слуцкий может вернуться в РПЛ.

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Журналист Василий Конов сообщил в телеграм-канале о перспективах главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого вновь возглавить российскую команду.

«На рынке ни для кого не секрет, что с Леонидом Викторовичем контактировало Динамо и он первый номер в шорт-листе на место главного тренера со второй части чемпионата.

Как не секрет и то, что Олег Яровинский рассматривается Динамо на пост спортивного директора. Слуцкий и Яровинский вместе работали в ЦСКА, «Халле» и «Витессе». В данный момент Динамо предстоят два крайне сложных матча, а вот потом нас ждёт любопытная зимняя пауза».

Напомним, в пятницу Слуцкий попрощался с болельщиками «Витесса» после поражения от «Херевена» (2:3), которое стало для команды пятым подряд. При этом официально клуб не объявлял об отставке российского тренера.

«Динамо» после назначения Кирилла Новикова не проиграло ни одного матча, одержав три победы при двух ничьих.

Контракт с Новиковым рассчитан до конца сезона, при этом во время зимней паузы он может быть расторгнут.

Добавим, что Слуцкий не работал в России с 2016 года после того, как покинул ЦСКА. После этого он тренировал «Халл Сити» (2017) и «Витесс».