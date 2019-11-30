«Милан» уверен в повторном подписании Ибрагимовича в январе «Милан» продолжает переговоры о возвращении шведского форварда Златана Ибрагимовича.

По информации La Gazzetta Dello Sport, руководство «Милана» уверено, что выиграет гонку, чтобы подписать в январе Златана Ибрагимовича.

Ранее сообщалось, что ради трансфера Ибрагимовича «Милан» готов продать зимой польского нападающего Кшиштофа Пентека

Напомним, 38-летний шведский нападающий выступал за «Милан» в 2010-2012 годах и стал вместе с клубом чемпионом Италии (2011) и обладателем Суперкубка страны (2011).