Гаджи Гаджиев: Мы помним, что традиционно болельщики «Спартака» были одними из самых интеллигентных Российский специалист Гаджи Гаджиев напомнил, что в прошлом болельщики «Спартака» считались наиболее порядочными по сравнению с фанатами других команд.

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– Мы помним, что традиционно болельщики красно-белых были одними из самых интеллигентных. Помню времена, когда за москвичей болело большое количество заслуженных народных артистов, когда на их трибунах было много детей и женщин. А сейчас на трибунах стоит дикий мат, – цитирует Гаджиева RT.

Напомним, во время матча 17-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0) на «Екатеринбург Арене» болельщики «Спартака» оскорбляли 31-летнего бывшего форварда красно-белых, за что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей. Перед этим оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы звучали в матче квалификации Евро-2020 Сан-Марино – Россия (0:5) в Серравалле.