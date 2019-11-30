Дортмундская «Боруссия» не будет продавать Санчо зимой Дортмундская «Боруссия» не намерена расставаться с хавбеком Джейдоном Санчо в январе.

Как сообщает Daily Mail, на фоне продолжающихся слухов об интересе к полузащитнику со стороны «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк заявил, что все проблемы с Санчо были решены.

По информации The Independent, отношения руководства клуба и футболиста испортились из-за дисциплины игрока, а также из-за агента хавбека, который уже начал работать над трансфером футболиста в январе.

Добавим, что ранее интерес к полузащитнику сборной Англии проявляли также «Ливерпуль» и «Реал».