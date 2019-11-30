«Ростов» начал выплачивать долги по зарплате Ранее главный тренер команды Валерий Карпин заявил, что футболисты не получают зарплату больше трех месяцев.

Как сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник, близкий к клубу, на текущий момент «Ростов» рассчитывается с игроками за август и сентябрь 2019 года.

По информации издания, в ближайшее время руководство «Ростова» обещало закрыть долги за октябрь и ноябрь, а до конца года выплатить премиальные с начала текущего сезона.

Добавим, что «Ростов» после 17 туров чемпионата России набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.