«Ростов» начал выплачивать долги по зарплате

Как сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник, близкий к клубу, на текущий момент «Ростов» рассчитывается с игроками за август и сентябрь 2019 года.
По информации издания, в ближайшее время руководство «Ростова» обещало закрыть долги за октябрь и ноябрь, а до конца года выплатить премиальные с начала текущего сезона.
Добавим, что «Ростов» после 17 туров чемпионата России набрал 30 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.
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