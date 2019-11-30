«Уфа» обыграла «Крылья Советов», прервав свою серию из семи матчей без побед

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий уфимской команды Ловро Бизяк (25-я минута).
После этой игры «Уфа», одержавшая первую победу в восьми последних встречах сезона, набрала 22 очка и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», потерпев третье поражение подряд, с 18 очками занимают 12-е место.
В следующем туре самарская команда на своем поле сыграет против «Урала», а уфимский клуб на выезде встретится с «Ахматом».
Чемпионат России
18-й тур
«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1 (0:1)
Гол: Бизяк, 25
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Бурлак, Чернов, Лысцов, Кабутов (Голенков, 46), Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Тимофеев, Полуяхтов, Радоньич
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Сухов, Фомин, Алиев, Карп, Тилль (Голубев, 55), Кротов (Вомбергар, 67), Бизяк
Предупреждения: Лысцов, 90 – Пуцко, 33; Карп, 49; Йокич, 70