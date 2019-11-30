«Уфа» обыграла «Крылья Советов», прервав свою серию из семи матчей без побед Футболисты «Уфы» одержали победу над «Крыльями Советов» в гостевом матче 18-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

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Единственный мяч в этой встрече забил нападающий уфимской команды Ловро Бизяк (25-я минута).

После этой игры «Уфа», одержавшая первую победу в восьми последних встречах сезона, набрала 22 очка и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», потерпев третье поражение подряд, с 18 очками занимают 12-е место.

В следующем туре самарская команда на своем поле сыграет против «Урала», а уфимский клуб на выезде встретится с «Ахматом».

Чемпионат России

18-й тур

«Крылья Советов» – «Уфа» – 0:1 (0:1)

Гол: Бизяк, 25

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Бурлак, Чернов, Лысцов, Кабутов (Голенков, 46), Зиньковский, Канунников (Терехов, 68), Тимофеев, Полуяхтов, Радоньич

«Уфа»: Беленов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Сухов, Фомин, Алиев, Карп, Тилль (Голубев, 55), Кротов (Вомбергар, 67), Бизяк

Предупреждения: Лысцов, 90 – Пуцко, 33; Карп, 49; Йокич, 70