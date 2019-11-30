Болельщик, оскорблявший Дзюбу в Сан-Марино: Кричали ли с нами фанаты «Зенита»? Конечно Один из болельщиков, оскорблявших форварда Артема Дзюбу на матче между сборными Сан-Марино и России (0:5), объяснил причины случившегося.

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– Ну как это назвать оскорблениями? Мы пришли на матч, кто-то один крикнул, второй поддержал. Потом были другие обычные болельщики, которые, в свою очередь, стали кричать «Дзюба молодец!», и началась перекличка между ними. На матче это выглядело как обычный угар.

Просто фанаты приехали в карликовый город, футбол никому не интересен, потому что результат уже изначально был понятен. И сам герой нашей передачи обещал семь голов забить, но, к сожалению, не забил. И вот ему ответили таким способом.

Это было огромное веселье на весь стадион. Болельщики не только «Спартака» принимали участие, были фанаты разных клубов. У Дзюбы такой бэкграунд, что за него никто не «вписывается». Кричали ли с нами фанаты «Зенита»? Конечно, – передает слова болельщика Sport24.ru.

Напомним, во время матча 17-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0) на «Екатеринбург Арене» болельщики «Спартака» оскорбляли 31-летнего бывшего форварда красно-белых, за что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей. Перед этим оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы звучали в матче квалификации Евро-2020 Сан-Марино – Россия (0:5) в Серравалле