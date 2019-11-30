Гол Рамоса помог «Реалу» обыграть в гостях «Алавес»

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В составе мадридского клуба голами отметились Серхио Рамос (52-я минута) и Даниэль Карвахаль (69). У команды из Витории отличился Лукас Перес (65, пен.).

После этой победы «Реал» набрал 31 очков и вновь вернулся на первую строчку в турнирной таблице примеры. «Алавес», имея в активе 18 очков, занимает 13-е место.

В следующем туре «Реал» на своем поле встретится с «Эспаньолом», а «Алавес» в гостях сыграет против «Гранады».