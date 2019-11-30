Миодраг Божович: Думаю, что сегодня нам не хватило агрессии Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение в матче чемпионата России против «Уфы» (0:1), ставшее третьим кряду для самарской команды.

– Это был матч за шесть очков. У «Уфы» был хороший момент, когда соперник попал в перекладину. Мы также создали свой момент, но нам не удалось его использовать.

После пропущенного мяча мы старались создавать остроту у чужих ворот, но просто не успели забить. Думаю, что сегодня нам не хватило агрессии, – приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев Советов».

Добавим, что «Крылья Советов» набрав после 18 туров 18 очков занимают 12-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре самарская команда на своем поле сыграет против «Урала».