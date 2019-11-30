Вадим Евсеев: С «Крыльями» сыграли не идеально, всегда есть над чем работать Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу в матче чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).

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– Мы допустили очень много ошибок в начале встречи. За 15 минут у нас были три потери. Причем от игроков, которые не должны терять мяч в середине поля. Соперник выходил лицом к нашим воротам и имел моменты. Мы сыграли не идеально. Всегда есть над чем работать, – приводит слова Евсеева пресс-служба «Крыльев Советов».

Добавим, что «Уфа», одержавшая первую победу в восьми последних встречах сезона, после 18 туров набрала 22 очка и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре уфимский клуб на выезде встретится с «Ахматом».