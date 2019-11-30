«Ньюкасл» в концовке встречи вырвал ничью в матче с «Манчестер Сити»

Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 2:2. В составе гостей голами отметились Рахим Стерлинг (22-я минута) и Кевин Де Брюйне (82), у хозяев поля отличились Йетро Виллемс (25) и Джонджо Шелви (88).

После этой игры «Манчестер Сити» набрал 29 очков и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 16 очками занимает 12-е место.

В следующем туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Бернли», а «Ньюкасл» в гостях встретится с «Шеффилд Юнайтед».