«Ахмат» – «Рубин». Стартовые составы команд Стали известны составы «Ахмата» и «Рубина» матч 18-го тура российской премьер-лиги.

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«Ахмат»: Городов, Анхель, Семёнов, Гиголаев, Гащенков, Глушаков, Исмаэл, Харин, Иванов, Роши, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Шиманьски, Швец, Х. Кадыров, Михаляк, Садулаев, А. Кадыров, Мбенге, Митришев.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Плиев, Данченко, Поярков, Давиташвили, Подберезкин, Могилевец, Зуев, Коновалов, Марков.

Запасные: Коновалов, Янович, Сорокин, Старфельт, Степанов, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.

Встреча состоится сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.