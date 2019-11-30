«Ахмат» – «Рубин». Стартовые составы команд

«Ахмат»: Городов, Анхель, Семёнов, Гиголаев, Гащенков, Глушаков, Исмаэл, Харин, Иванов, Роши, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Нижич, Шиманьски, Швец, Х. Кадыров, Михаляк, Садулаев, А. Кадыров, Мбенге, Митришев.
«Рубин»: Дюпин, Уремович, Плиев, Данченко, Поярков, Давиташвили, Подберезкин, Могилевец, Зуев, Коновалов, Марков.
Запасные: Коновалов, Янович, Сорокин, Старфельт, Степанов, Башкиров, Кипиани, Кварацхелия, Кьяртанссон.
Встреча состоится сегодня в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.