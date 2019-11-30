«Ростов» и «Урал» сыграли вничью Матч 18-го тура РПЛ в Ростове-на-Дону закончился со счетом 0:0.

«Ростов» и «Урал» так и не смогли забить друг другу (0:0).

Нулевая ничья продлила безвыигрышную серию команды Валерия Карпина до четырех матчей. Ранее ростовчане после выездной ничьей 2:2 с «Краснодаром» проиграли с одинаковым счетом 1:2 «Тамбову» дома и московскому «Динамо» в гостях.

Безвыигрышная серия «Урала» длится пять туров (четыре нулевых ничьих и домашнее поражения от «Оренбурга» со счетом 1:2.

«Ростов» идет на пятом месте с 31 очком. «Урал» на данный момент девятый с 21.

В 19-м туре «Ростов» сыграет в гостях у «Спартака» (8 декабря), а «Урал» в тот же день проведет выездной матч против «Крыльев Советов».

Чемпионат России

18-й тур

«Ростов» – «Урал» – 0:0

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков (Логашов, 18), Ионов (Долгов, 82), Байрамян (Саплинов, 65), Попов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Норманн, Шомуродов.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер (Егорычев, 71), Бикфалви, Эль-Кабир (Погребняк, 55), Августиняк, Кухарчик, Ильин.

Предупреждения: Козлов, 41; Логашов, 62 – Фидлер, 67; Поляков, 70; Егорычев, 84; Ильин, 90+2.