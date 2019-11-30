Модрич хочет закончить карьеру в «Реале» Хорватский полузащитник хочет провести в мадридской команде еще как минимум два года, прежде чем завершить карьеру.

Как сообщает Don Balon, Модрич намерен отказаться от всех предложений о своем трансфере и продлить контракт с «Реалом».

Напомним, что 34-летний хорват перешел в «Реал» в августе 2012 года из «Тоттенхэма». С тех пор он провел за мадридский клуб 314 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 забитых мячей и 52 голевые передачи.

Контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года, а стопимость перехода оценивается порталом transfermarkt в 20 миллионов евро.