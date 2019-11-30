Валерий Карпин: С точки зрения работы тренера нельзя было сделать больше Главный тренер «Ростова» дал комментарий после ничьей с «Уралом» в 18-м туре РПЛ.

Загрузка...

Валерий Карпин пообщался с корреспондентом телеканала «Матч Премьер» вскоре после завершения игры своей команды против «Урала». Игра завершилась вничью 0:0, и ростовчане продлили безвыигрышную серию до четырех матчей.

– Расстроен результатом, как и футболисты, – сказал Карпин. – Доволен ли при этом игрой? Результат-то всегда привязан к игре. В принципе, игрой доволен, вот только не забили. С точки зрения работы тренера нельзя было сделать больше. Мяч доставляли туда, куда было нужно, опасные моменты создавали. Но при этом не забили.

– Чего не хватило чтобы забить?

– А как вы думаете, чего не хватило?

– Было много угловых ударов. Довольны ли вы тем, как «Ростов» исполнял стандарты?

– Был бы очень доволен, если бы забили. Какие-то недочеты были, но давление в принципе создавали. С угловых вполне могли забить пару мячей.

– Сегодня в прессе появилась информация о том, что в «Ростове» начали выплачивать долги? Насколько это соответствует действительности?

– Это правда.

В 19-м туре «Ростов» сыграет в гостях у бывшей команды Карпина «Спартака» 8 декабря.