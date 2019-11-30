Валерий Карпин: С точки зрения работы тренера нельзя было сделать больше

Валерий Карпин пообщался с корреспондентом телеканала «Матч Премьер» вскоре после завершения игры своей команды против «Урала». Игра завершилась вничью 0:0, и ростовчане продлили безвыигрышную серию до четырех матчей.
– Расстроен результатом, как и футболисты, – сказал Карпин. – Доволен ли при этом игрой? Результат-то всегда привязан к игре. В принципе, игрой доволен, вот только не забили. С точки зрения работы тренера нельзя было сделать больше. Мяч доставляли туда, куда было нужно, опасные моменты создавали. Но при этом не забили.
– Чего не хватило чтобы забить?
– А как вы думаете, чего не хватило?
– Было много угловых ударов. Довольны ли вы тем, как «Ростов» исполнял стандарты?
– Был бы очень доволен, если бы забили. Какие-то недочеты были, но давление в принципе создавали. С угловых вполне могли забить пару мячей.
– Сегодня в прессе появилась информация о том, что в «Ростове» начали выплачивать долги? Насколько это соответствует действительности?
– Это правда.
В 19-м туре «Ростов» сыграет в гостях у бывшей команды Карпина «Спартака» 8 декабря.