Дмитрий Парфенов: Ничья – это тоже шаг вперед Главный тренер «Урала» прокомментировал выездной матч 18-го тура РПЛ против «Ростова».

«Урал» в гостях у «Ростова» сыграл вничью 0:0. Тем не менее Дмитрий Парфенов остался доволен игрой, о чем и рассказал после игры в эфире телеканала «Матч-Премьер».

«На нас было большое давление, но ребята вытерпели, – отметил тренер команды из Екатеринбурга. – Сыграли дисциплинировано. Думаю, что набранное очко – это тоже шаг вперед. Понимали, что «Ростов» тоже давно не выигрывал, а потому приложит максимум усилий. Своей командой доволен. Не все получалось в атаке. Причины этого я знаю. Мы их разберем. У нас были матчи в чемпионате с лучшими показателями в туре, но при этом мы не набирали очков.

Также не будем забывать, что Эль-Кабир и Эрик Бикфалви пропустили по 20 дней и сегодня вышли фактически после двух тренировок. Это важные для нас игроки, через которых строится переход в атаку. Они не в лучшей форме, а потому нам забивать сложно».

«Урал» не может выиграть с 19 октября, когда обыграла на выезде «Тамбов» 2:1. Голы команде Парфенова даются с огромным трудом. В пяти последних турах уральцы четыре раза сыграли 0:0, а забили лишь в проигранном домашнем матче против «Оренбурга» (1:2, 4 декабря).

В следующем туре «Урал» в Самаре с «Крыльями Советов» (8 декабря).