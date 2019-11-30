«РБ Лейпциг» обыграл «Падерборн» и возглавил бундеслигу

Матч 13-го тура чемпионата Германии «Падерборн» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 2:3.

Гости все свои три гола забили в первой трети матча, добившись крупного перевеса менее чем за полчаса. На третьей минуте отличился Патрик Шик, а стоило футболистом «Падерборна» начать с центра поля, как «красные быки» отобрали мяч и организовали еще одну голевую атаку. Неточный пас соперников перехватил Норди Мукиеле, а с его передачи забил Марсель Забитцер. На 26-й минуте 13-й гол в нынешнем чемпионате забил лучший снайпер «РБ Лейпциг» Тимо Вернер, реализовав выход один на один.

По ходу второго тайма «Падерборн» до минимума сократил свое отставание, но отыграться хозяева не смогли. На 62-й минуте забил Штрели Мамба, а на 73-й Клаус Гьясула.

Победа вывела «РБ Лейпциг» на первое место. Ранее команда Юлиана Нагельсманна уже лидировала – с 3-го по 5-й тур. В данный момент у «красных быков» 27 очков, но менхенгладбахская «Боруссия» по итогам 13-го тура еще может вернуться на первое место, если завтра 1 декабря обыграет дома «Фрайбург».

«Падерборн» замыкает турнирную таблицу с пятью очками.

С следующем туре «РБ Лейпциг» сыграет дома с «Хоффенхаймом (7 декабря). «Падерборн» 8 декабря встретиться в гостях с «Вердером».