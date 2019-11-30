«Ливерпуль» переиграл «Брайтон», Алиссон был удален с поля

В составе хозяев поля дублем отметился Вирджил ван Дейк (18-я и 24-я минуты), у гостей отличился Льюис Данк (79).

Отметим, что на 76-й минуте с поля был удален голкипер «мерсисайдцев» Алиссон Бекер.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 40 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», имея в активе 15 очков, опустился на 15-е место.

В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет против «Эвертона», а «Брайтон» в гостях встретится с «Арсеналом».