«Ливерпуль» переиграл «Брайтон», Алиссон был удален с поля

В составе хозяев поля дублем отметился Вирджил ван Дейк (18-я и 24-я минуты), у гостей отличился Льюис Данк (79).
Отметим, что на 76-й минуте с поля был удален голкипер «мерсисайдцев» Алиссон Бекер.
После этой игры «Ливерпуль» набрал 40 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон», имея в активе 15 очков, опустился на 15-е место.
В следующем туре «Ливерпуль» дома сыграет против «Эвертона», а «Брайтон» в гостях встретится с «Арсеналом».
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