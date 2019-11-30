Дубль Алли помог «Тоттенхэму» обыграть «Борнмут»

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В составе лондонской команды голами отметились Деле Алли (21-я и 50-я минуты) и Мусса Сиссоко (69). У гостей отличился Гарри Уилсон (73, 90+6).

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 20 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут», имея в активе 16 очков, занимает 12-е место.

В следующем туре «Тоттенхэму» в гостях сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Борнмут» в гостях встретится с «Кристал Пэлас».