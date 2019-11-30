Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Герты» в Берлине

Матч 13-го тура чемпионата Германии «Герта» – «Боруссия (Дортмунд) завершился со счетом 1:2.

Гости забили дважды в коротком промежутке с 15-й по 17-ю минуты. Счет открыл Джейдон Санчо, а затем отличился Торган Азар.

На 34-й минуте нападающий берлинцев Владимир Дарида сделал счет 1:2, однако «Боруссия» смогла защитить выгодный для себя результат. Стоит отметить, что весь второй тайм дортмундцы провели вдесятером из-за удаление Матса Хуммельса на 45-й минуте, а также при помощи VAR был аннулирован второй гол «Герты» (в исполнении Дэви Зельке).

«Боруссия» не могла выиграть в гостях в рамках бундеслиги более трех месяцев. После победы над «Кельном» во втором туре 23 августа (3:1), команда Люсьена Фавра в пяти матчах на чужих полях заработала лишь три очка (три ничьи и два поражения). В данный момент дортмундцы идут пятыми, набрав 23 очка.

У «Герты» уже целых пять поражений кряду. Столичная команда опустилась на 16-е место, оставшись с 11 очками.

В следующем туре 6 декабря берлинцы сыграют в гостях с «Айнтрахтом». 7 декабря «Боруссия» примет дома «Фортуну».

А вот как завершились остальные субботние матчи 13-го тура чемпионата Германии.

«Хоффенхайм» – «Фортуна» – 1:1 (Крамарич, 6 – Хеннингс, 87).

«Кельн» – «Аугсбург» – 1:1 (Кордоба, 86 – Нидерлехнер, 43).

«Падерборн» – «РБ Лейпциг» – 2:3 (Мамба, 62, Гьясула, 73 – Шик, 3, Забитцер, 4, Вернер, 26).