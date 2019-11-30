«Челси» проиграл «Вест Хэму», потерпев второе поражение в чемпионате подряд

Единственный мяч в этой встрече забил защитник гостей Аарон Крессвел (48-я минута).

После этой игры «Вест Хэм», прервавший свою серию из шести матчей без побед, набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси», потерпевший второе поражение кряду, с 26 очками занимает четвертое место.

В следующем туре «Челси» на своем поле встретится с «Астон Виллой», а «Вест Хэм» в гостях сыграет против «Вулверхэмптона».