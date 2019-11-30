«Ахмат» дома сыграл вничью с «Рубином» Встреча прошла в Грозном.

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«Ахмат» не сумел удержать победу над «Рубином» в матче 18-го тура РПЛ – 1:1.

На 31-й минуте отличился полузащитник хозяев Денис Глушаков. На третьей компенсированной минуте счет сравнял Хвича Кварацхелия.

Грозненцы набрали 19 очков и занимают десятое место в турнирной таблице, «Рубин» с 18 очками идет на 14-м.

В следующем туре «Ахмат» примет «Уфу» (7 декабря), а «Рубин» сыграет на выезде с «Сочи» (8 декабря).

РПЛ. 18-й тур

«Ахмат» – «Рубин» – 1:1 (1:0)

Гол: Глушаков, 31 – Кварацхелия, 90+3

Предупреждения: Харин, 64; Силва, 74; Иванов, 84 – Иг. Коновалов, 35; Уремович, 63