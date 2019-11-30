Завершалась жеребьевка Евро-2020 В Бухаресте участники чемпионата Европы узнали своих соперников

В Бухаресте (Румыния) завершилась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Вот ее результаты.

Группа A

Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B

Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа C

Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия)

Группа D

Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E

Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F

Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия)

В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из тех, кто займет вторые места.

Матчи плей-офф отборочного турнира состоятся 26 и 31 марта следующего года.