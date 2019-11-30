Завершалась жеребьевка Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) завершилась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Вот ее результаты.
Группа A
Италия, Швейцария, Турция, Уэльс
Группа B
Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
Группа C
Украина, Нидерланды, Австрия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия)
Группа D
Англия, Хорватия, Чехия, победитель стыковых матчей пути C (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)
Группа E
Испания, Польша, Швеция, победитель стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)
Группа F
Германия, Франция, Португалия, победитель стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Белоруссия)
В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из тех, кто займет вторые места.
Матчи плей-офф отборочного турнира состоятся 26 и 31 марта следующего года.