РФС собирается продлить контракт с Черчесовым Об этом сообщил глава Российского футбольного союза Александр Дюков.

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Российский футбольный союз рассчитывает в ближайшее время продлить контракт с действующим главным тренером российской сборной. Эту новость в Бухаресте сразу после жеребьевки чемпионата Европы 2020 года сообщил прессе президент РФС Александр Дюков.

«Мы уже начали переговоры, есть договоренности, но мы позже объявим команды, с которыми сыграем в марте и конце мая – начале июня. В том числе это будут и сильные сборные, которые входят в топ-16», – приводит слова Дюкова ТАСС

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. В 2018 году команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира. Нынешний контракт тренера истекает летом 2020 года.