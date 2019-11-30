«Бавария» проиграла «Байеру» на своем поле, Бэйли сделал дубль Леверкузенский клуб обыграл в Мюнхене чемпионов Германии со счетом 2:1 в матче бундеслиги.

Матч 13-го тура чемпионата Германии «Бавария» – «Байер» на стадионе «Альянц Арена» завершился с результатом 1:2.

У хозяев отличился Томас Мюллер (на 34-й минуте). Оба гола в составе гостей в активе Леона Бэйли. Ямайский нападающий забивал на 10-й и 35-й минутах. Стоит отметить, что команда Петера Боса доигрывал вдесятером. Защитника Джонатана Та удалили на 82-й минуте.

«Бавария» впервые не смогла выиграть после смены тренера. 3 ноября Нико Ковач подал в отставку после выездного поражения 1:5 от «Айнтрахта». После увольнения хорвата исполняющим обязанности главного тренера назначили Ханса-Дитера Флика. Под его руководством «Бавария» выиграла два матча чемпионата Германии и два матча Лиги чемпионов, ни разу не пропустив и забив 16 голов.

«Байер» во второй раз на нынешней неделе победил на выезде. 26 ноября леверкузенцы обыграли в Москве «Локомотив» со счетом 2:0 в рамках Лиги чемпионов.

«Бавария» опустилась на четвертое место. У мюнхенцев 24 очка. «Байер» после своих 13 матчей идет седьмым с 22 очками.

В следующем туре «Бавария» отправится в Менхенгладбах к «Боруссии» (игра состоится 7 декабря). В тот же день «Байер» примет «Шальке 04».