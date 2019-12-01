ЦСКА интересен 17-летний полузащитник из «Хельсинборга» - Советский спорт
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01 декабря 2019 00:30ФутболШарафудинов Виктор

ЦСКА интересен 17-летний полузащитник из «Хельсинборга»

На карандаш армейским скаутам попал Армин Гигович.

Полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович попал в сферу интересов нескольких более обеспеченных клубов. Так утверждает FotbollDirekt. 17-летним хавбеком якобы заинтересовались московский ЦСКА, английский «Вулверхэмптон», а также некий клуб французской лиги.

Воспитанник «Хельсинборга» Гигович дебютировал в чемпионате Швеции 15 июля нынешнего года. Всего на его счету 14 матчей и одна голевая передача. У юного футболиста двойное гражданство Швеции и Боснии. Основное амплуа – опорный полузащитник.

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