«Валенсия» обыграла «Вильярреал» в примере Денис Черышев опять не попал в заявку из-за травмы.

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Матч 15-го тура чемпионата Испании «Валенсия» – «Вильярреал» завершился со счетом 2:1.

У победителей отличились Родриго Морено и Ферран Торрес на 49-й и на 70-й минуте. Единственный гол «Вильяреала» на счету камерунца Андре Замбо-Ангисса (54-я).

В четырех последних турах «Валенсия» одержала три победы при одном поражении и занимает после 15 встреч седьмую строчку с 23 очками. «Вильярреал» идет 13-м, набрав 18 очков. У «желтой субмарины» уже три поражения подряд.

В следующем туре 7 декабря состоится валенсийское дерби «Леванте» – «Валенсия». Днем ранее 6 декабря «Вильярреал» примет дома мадридский «Атлетико».

Денис Черышев не играет со 2 ноября из-за мышечной травмы. В нынешнем сезоне на его счету один гол и одна голевая передача в 8 матчах примеры.