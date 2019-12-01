«Торино» обыграл в гостях «Дженоа», а «Лечче» – «Фиорентину» - Советский спорт
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01 декабря 2019 01:47ФутболШарафудинов Виктор

«Торино» обыграл в гостях «Дженоа», а «Лечче» – «Фиорентину»

Оба матча 14-го тура чемпионата Италии прошли по похожему сценарию.

«Дженоа» на своем поле проиграла «Торино» со счетом 0:1. С таким же результатом «Фиорентина» у себя во Флоренции уступила «Лечче».

В обоих встречах голы забивали во вторых таймах. Победу «Торино» обеспечил точный удар Бремера на 77-й минуте, а «Лечче» победил благодаря голу Андреа Ла Мантии на 49-й.

Проигрышная серия «фиалок» длится уже три тура. «Дженоа» не одержала ни одной победы в последних пяти. «Лечче» прервал неудачную серию из восьми встреч. Прошлый раз команда Фабио Ливерани побеждала 25 сентября (3:1 в гостях у СПАЛа).

«Торино», кстати, обошел «Фиорентину». Туринцы 10-е с 17 очками, а флорентийцы 11-е с 16. «Лечче» поднялся на 13-ю позицию, набрав 14 очков, а «Дженоа» осталась в зоне вылета с 10.

В следующем туре 8 декабря «Лечче» примет «Дженоа», а «Торино» – «Фиорентину».

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