Саутгейт доволен, Далич боится Главные тренеры сборных Англии и Хорватии оценили перспективу встречи своих команд на Евро-2020.

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В группе D команда Гарета Саутгейта в Лондоне на «Уэмбли» сыграет с хорватами, чехами и победителем пути плей-офф C (с Шотландией, Израилем, Норвегией или Сербией). Главный тренер англичан считает, что повторение полуфинала российского чемпионата мира 2018 году, будет не менее интересным, чем противостояния группы F, где сразятся друг с другом титулованные Германия, Португалия и Франция.

«Я, конечно, понимаю, что сейчас все смотрят на группу F и радуются, что туда не попали, – цитирует Саутгейта газета The Guardian. – Однако я считаю, что матч Англия – Хорватия на «Уэмбли» станет отличным началом английской части турнира. Такая игра привлечет внимание болельщиков, да и футболисты получат прекрасную возможность себя показать».

Оппонент Саутгейта по первой игре группы D Златко Далич назвал англичан фаворитами: «По сравнению с чемпионатом мира мы стали новой командой. В Москве летом 2018 года мы победили, но теперь будет сложнее. У них очень сильная команда и много отличных молодых игроков. Им будет важно показать себя, обыграв нас перед своими болельщиками. Я боюсь этой игры».

Матч группы D Англия – Хорватия состоится в Лондоне 14 июня и станет для обеих команд первым на турнире.

В полуфинале чемпионата мира хорваты одержали над англичанами волевую победу 2:1 в дополнительная время. Игра состоялась в Москве на стадионе «Лужники».