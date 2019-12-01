Вячеслав Колосков: Второе место нам гарантировано Вчера состоялась жеребьевка группового турнира Евро-2020.

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Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, высказал свое мнение об итогах жеребьевки Евро-2020.

«Я уверен, что мы обыграем всех, - цитирует Колоскова News.ru. - Может, покажусь странноватым, но нам повезло с группой. Как минимум второе место гарантировано. Но можем побороться и за первое. Если мы не выйдем из такой группы, нам нечего делать на международных турнирах».

Напомним, по результатам жеребьевки на групповом этапе чемпионата Европы 2020 сборная России сыграет с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Начнет турнир команда Станислава Черчесова 13 июня матчем против бельгийцев в Санкт-Петербурге, 17 июня, там же, сыграет с Финляндией, а завершится групповой этап для россиян в Копенгагене, 22 июня, матчем с датчанами.