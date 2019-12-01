Йоахим Лев: Это группа смерти

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020.
«Это группа смерти. Для нашей молодой команды это будет испытание, но мотивация очень велика. Видимо, это нам награда за победу в отборочной группе», – приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, по результатам жеребьевки сборная Германии попала в группу F, где ее соперниками станут команды Португалии (действующий чемпион Европы), Франции (действующий чемпион мира) и еще одна команда, которая определится по результатам стыковых матчей (Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния).
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай «Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий Обойдет ли Дзюба Титова и Халка? Главные интриги 18-го тура «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 30.11.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей Амир «Профессор» Хуслютдинов: Детям надо брать пример с панфиловцев, а не с Дзюбы Один из самых авторитетных болельщиков «Спартака» по прозвищу Профессор считает, что лидер «Зенита» Артем Дзюба сам виноват в обструкции трибун. 30.11.2019 16:00 Футбол Григорьевская Юлия