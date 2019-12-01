Йоахим Лев: Это группа смерти - Советский спорт
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01 декабря 2019 08:28ФутболНечаев Юрий

Йоахим Лев: Это группа смерти

В Бухаресте состоялась жеребьевка Евро-2020

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020.

«Это группа смерти. Для нашей молодой команды это будет испытание, но мотивация очень велика. Видимо, это нам награда за победу в отборочной группе», – приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, по результатам жеребьевки сборная Германии попала в группу F, где ее соперниками станут команды Португалии (действующий чемпион Европы), Франции (действующий чемпион мира) и еще одна команда, которая определится по результатам стыковых матчей (Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния).

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