«Зенит» примет «Спартак» в 18-м туре РПЛ

«Зенит» и «Спартак» сыграют в 18-м туре премьер-лиги.
После 17 туров «Зенит» является лидером турнирной таблицы, в активе команды 39 очков. Московский «Спартак» расположился на шестой строчке, имея 22 очка.
В матче первого круга, который состоялся 1 сентября, «Зенит» в Москве одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова.
Отметим, что питерский клуб не проигрывает в рамках Российской премьер-лиги с 28 сентября, когда в Москве подопечные Сергея Семака уступили «Локомотиву» 0:1.
В предыдущем туре сине-бело-голубые на выезде обыграли казанский «Рубин» 2:1, а красно-белые сыграли вничью с «Уралом» в Екатеринбурге 0:0.
Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.
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