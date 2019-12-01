ЦСКА может приобрести 17-летнего полузащитника «Хельсингборга» Стоимость футболиста оценивается в 500 тысяч евро.

Загрузка...

Как сообщает FotbollDirekt.se, опорный полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович привлек внимание столичного ЦСКА.

«Приятно слышать об интересе ко мне со стороны других клубов, но я не думаю об этом. Я не концентрируюсь на этом. Мы поддерживаем прекрасный диалог с руководством «Хельсингборга», - сказал футболист.

17-летний полузащитник провел свой первый матч за основную команду «Хельсингборга» 15 июля 2019 года.

Всего на его счету 14 матчей и одна голевая передача в чемпионате Швеции.

По сведениям источника, на футболиста также претендует английский «Вулверхэмптон» и клуб из Лиги 1.