ЦСКА может приобрести 17-летнего полузащитника «Хельсингборга»

Как сообщает FotbollDirekt.se, опорный полузащитник «Хельсингборга» Армин Гигович привлек внимание столичного ЦСКА.
«Приятно слышать об интересе ко мне со стороны других клубов, но я не думаю об этом. Я не концентрируюсь на этом. Мы поддерживаем прекрасный диалог с руководством «Хельсингборга», - сказал футболист.
17-летний полузащитник провел свой первый матч за основную команду «Хельсингборга» 15 июля 2019 года.
Всего на его счету 14 матчей и одна голевая передача в чемпионате Швеции.
По сведениям источника, на футболиста также претендует английский «Вулверхэмптон» и клуб из Лиги 1.
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