Дидье Дешам: Жребий мог быть лучше В Бухаресте состоялась жеребьевка Евро-2020.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, прокомментировал итоги жеребьевки чемпионата Европы.

«Это крайне сложная группа. И Германия, и Португалия - высококлассные сборные, которые добивались отличных результатов в последнее время. Жребий мог быть лучше, но что мы можем с этим поделать?», - приводит слова Дешама Le Figaro.

«У всех одна цель - пройти дальше, выйти из группы и, возможно, выиграть турнир», - добавил специалист.

Напомним, по результатам жеребьевки сборная Франции (действующий чемпион мира) попала в группу F, где ее соперниками станут команды Португалии (действующий чемпион Европы), Германии и еще одна команда, которая определится по результатам стыковых матчей (Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния).