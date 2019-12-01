Александр Бубнов: «Локомотив» добудет тяжелые три очка Игра состоится сегодня, в 16:30 мск.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал свой прогноз на матч 18-го тура РПЛ «Локомотив» - «Динамо».

«Локомотив» потратил силы в Лиге чемпионов, вылетел из турнира, находится не в лучшем состоянии. «Динамо», напротив, на подъеме. Тем не менее, команда Семина мобилизуется, реализует преимущество в классе и добудет тяжелейшие три очка. Прогноз 1:0», - приводит слова специалиста Sportbox.ru.

Напомним, столичное дерби «Локомотив» - «Динамо» состоится 1 декабря на стадионе «Локомотив». Начало в 16:30 мск.

После 17 туров «Локомотив» занимает второе место, набрав 34 очка и отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

«Динамо» расположилось на седьмой строчке, у команды 21 очко.

В минувший вторник подопечные Семина на своем поле уступили ливеркузенскому «Байеру» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. После этого поражения «Локо» потерял шансы на выход в плей-офф турнира.