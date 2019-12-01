Андрей Червиченко: «Зенит» выиграет 2:1 Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 1 декабря.

Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака», высказал мнение о предстоящем матче 18-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

«Зенит на сегодняшний день объективно сильнее. Но у «Спартака» есть игроки, которые могут убежать. Скорость - главная проблема полузащиты и защиты «Зенита», на мой взгляд. Если «Спартак» откроет счет, то у «Зенита» могут возникнуть проблемы. Уверен, что сегодня будут убиваться и те, и другие. Какой будет счет? Думаю, «Зенит» выиграет — 2:1», - сказал Червиченко Sport24.ru.

После 17 туров «Зенит» является лидером турнирной таблицы, в активе команды 39 очков. Московский «Спартак» расположился на шестой строчке, имея 22 очка.

В матче первого круга, который состоялся 1 сентября, «Зенит» в Москве одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова.

Отметим, что питерский клуб не проигрывает в рамках Российской премьер-лиги с 28 сентября, когда в Москве подопечные Сергея Семака уступили «Локомотиву» 0:1.

В предыдущем туре сине-бело-голубые на выезде обыграли казанский «Рубин» 2:1, а красно-белые сыграли вничью с «Уралом» в Екатеринбурге 0:0.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 1 декабря на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.