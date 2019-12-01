Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим в ноябре Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом «Локомотива» в ноябре по мнению болельщиков.

Поляк набрал более 50% голосов и стал первым в четвертый раз за пять месяцев.

В прошедшем месяце полузащитник забил три гола (один «Краснодару»и два «Тамбову»).

Второе место в опросе занял Алексей Миранчук (37%), третье - Ведран Чорлука (4%).