Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим в ноябре

Полузащитник Гжегож Крыховяк признан лучшим футболистом «Локомотива» в ноябре по мнению болельщиков.
Поляк набрал более 50% голосов и стал первым в четвертый раз за пять месяцев.
В прошедшем месяце полузащитник забил три гола (один «Краснодару»и два «Тамбову»).
Второе место в опросе занял Алексей Миранчук (37%), третье - Ведран Чорлука (4%).
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