На главного тренера БАТЭ претендуют два клуба из Саудовской Аравии 38-летний Алексей Бага по окончании сезона может уехать на Ближний Восток.

Под руководством Баги БАТЭ выиграл чемпионат Белоруссии-2018, а в нынешнем сезоне уступил титул брестскому «Динамо». Контракт главного тренера с клубом из Борисова пока не продлен, но к белорусскому специалисту уже проявляют интерес «Аль-Раед» и «Аль-Таавун», занимающие соответственно десятое и четвертое места в чемпионате Саудовской Аравии, который, в отличие от белорусской лиги, проводится по системе «осень-весна».

Напомним, что Бага входил в тренерский штаб БАТЭ с 2011 года, несколько лет проработав ассистентом нынешнего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко. В 2018-м он сменил во главе команды Олега Дулуба, уволенного после поражений борисовчан от брестских динамовцев в финале Кубка Белоруссии и матче за Суперкубок.

Добавим, что в Саудовской Аравии, куда может отправиться Бага, еще сравнительно недавно работал другой представитель постсоветского пространства, известный в прошлом украинский форвард, а ныне тренер Сергей Ребров, возглавлявший «Аль-Ахли». Сейчас он руководит венгерским «Ференцварошем», который отобрал у ЦСКА четыре очка в групповом турнире Лиги Европы-2019/20.