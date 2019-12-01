СМИ: В Петербурге задержано около 200 болельщиков «Спартака» Сегодня «Зенит» примет «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ.

Полиция в Санкт-Петербурге задержала около 150-200 болельщиков «Спартака».

«Ночью были полицейские рейды по барам, на улицах города. Людей с московской пропиской задерживали и доставляли в отделения, по моей информации, им вменяют мелкое хулиганство, какие-то беспорядки, но люди вообще ничего не делали. Задержали примерно 150-200 болельщиков «Спартака», - сказал »РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что шестеро болельщиков «Спартака» были задержаны накануне, на матче молодежных команд.

Матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 19:00 мск.