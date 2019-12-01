Павлюченко вышел в составе любительского клуба ЦДКА

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко дебютировал за любительский футбольный клуб ЦДКА. 37-летний форвард вышел на поле в матче с «Хайтэком» (3:4). Об этом сообщает «Чемпионат».
Вместе с Романом за ЦДКА выступили такие игроки, как Евгений Алдонин, Андрей Каряка и Динияр Билялетдинов.
Напомним, что последней командой в профессиональной карьере Павлюченко стал московский «Арарат», за который он выступал в 2017 году.
На клубном уровне он принял участие в 523 матчах, забив 172 гола. В составе сборной России он в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав 5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай «Финляндии не радуемся, рабочая группа». Плюсы и минусы прошедшей жеребьевки Главный редактор «Советского спорта» рассуждает о том, какие плюс и какие минусы принесли нам «шары» в Бухаресте. 01.12.2019 00:45 Футбол Яременко Николай Раджаб Бутаев: Беспутин подражает Ломаченко. Не слишком удачно Российский боксер полусреднего веса Раджаб Бутаев рассказал о предстоящем поединке с соотечественником Александром Беспутиным. 30.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав