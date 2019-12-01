Павлюченко вышел в составе любительского клуба ЦДКА - Советский спорт
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01 декабря 2019 15:40ФутболКорегин Владислав

Павлюченко вышел в составе любительского клуба ЦДКА

Его команда уступила со счетом 3:4.

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко дебютировал за любительский футбольный клуб ЦДКА. 37-летний форвард вышел на поле в матче с «Хайтэком» (3:4). Об этом сообщает «Чемпионат».

Вместе с Романом за ЦДКА выступили такие игроки, как Евгений Алдонин, Андрей Каряка и Динияр Билялетдинов.

Напомним, что последней командой в профессиональной карьере Павлюченко стал московский «Арарат», за который он выступал в 2017 году.

На клубном уровне он принял участие в 523 матчах, забив 172 гола. В составе сборной России он в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

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